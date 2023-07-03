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İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?

Haziran ayının sona ermesiyle, yılın ilk 6 ayında yatırım araçlarının getiri performansları da belli oldu. Yılın ilk yarısının getiri şampiyonu yüzde 45'le gram ve cumhuriyet altını. Altın yeni haftaya da rekorla başladı. Peki gram ve cumhuriyet altınındaki yükseliş devam edecek mi?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Temmuz 2023 22:01, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2023 22:00
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İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?

Yılın ilk yarısında yüzde 45 değer kazanan altın tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. Yılın ilk 6 ayında piyasalarda yaşanan stresli dönem, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.

6 Şubat depremi ve ardından 14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri döneminde yatırımcı dövize ve altına yöneldi.

Gram altının hesaplanmasında ons altın ve dolara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Piyasa Stratejisti Tuncay Turşucu, "Altında şöyle bir yanlış yapılıyor. Başka bir nestürmanmış gibi hesap edenler var. Aslında gram altın normal olarak hesap edilen birşey. Ons altınla dövizin çarpımından elde edilen bir rakam arada bir tane sabit var. Ons altın ve içerideki kur nereye doğru hareket ederse gram altında oraya doğru hareket edecek." değerşendirmesinde bulundu.

Yılın ilk yarısında gram ve cumhuryet altını yüzde 45 getiri sağlayarak şampiyon oldu. Bu dönemde euro, lira karşısında yüzde 40,76 dolar yüzde 37,56 değer kazandı.

Borsada BİST100 endeksi ise geçen yılki yüzde 200'e yaklaşan getirinin ardından bu yılın ilk yarısında yüzde 4,5 prim yaptı ve düşük bir performans gösterdi.

Gram altın yeni haftaya da rekorla başladı, 1600 lirayı geçti.

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Turşucu, "Ons altına daha bağımlı olacak. Ons altın güçlü değil, 1914/1915'lerin altında kaldığı müddetçe daha da aşağı inebilir. Yukarı hareket etse yeri yok. Ons altında kısa vadede çok hareket olmayacak. Kurda sınırlı hareketler olacak gram altında da sınırlı yukarı doğru hakeketler olabilir." dedi.

Uzmanlar önümüzdeki dönemi, liranın değer kazanma gücü ve enflasyona yönelik beklentilerin şekillendirmesini bekliyor.

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