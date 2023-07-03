ENAG enflasyonu Galatasaray'ın stad anlaşmasına girdi, çıktı

Galatasaray Sportif ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat arasında yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanırken takip eden sezonlara ilişkin sözleşme yenilemesinde ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verileri de dikkate alınacağını açıkladı.

Ardından yapılan yeni düzeltme ile açıklamadan çıkarıldı.

Öğleden sonra yapılan düzeltme açıklamasında, sponsorluk ücretinde yapılacak yıllık artış formülünün düzeltme ile açıklamadan çıkarıldığı belirtildi.

Sözleşme 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.6 milyon TL + KDV olarak belirlendi.

Açıklamaya göre KDV dahil toplam sözleşme bedelinin yüzde 36'sı, Galatasaray Spor, yüzde 64'ü Galatasaray Sportif'e ödenecek. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak Galatasaray Sportif'e prim ödemesi yapılacak.