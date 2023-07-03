FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

Gözaltına alınan Hoşcoşkun'un bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenilirken, tedavisi süresince de kendisine polis ekiplerinin refakat edeceği bilgisi edinildi.

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