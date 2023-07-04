Başkente ilk hacı kafilesi döndü

Hac ibadetini tamamlayanların Ankara'ya dönüşleri başladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla gelen hacılar, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Hacılar, aileleri ve yakınları tarafından karşılanırken, duygusal anlar yaşandı.

Hacılardan Betül Zont, genç yaşta hacca gidilmesi tavsiyesinde bulundu. 42 yaşında hac ibadetini yerine getirdiğini belirten Zont, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Ben yazılalı 10 sene olmuştu. 'Param yok, yazılmayayım' demeyin, yazılın. Çıktığı zaman para da geliyor elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Havalimanında yakınları tarafından karşılanmasında duygusal anlar yaşayan Erdoğan Demirci de hac ibadetine ilişkin, "Yaşamak lazım anlatamazsın ki." diye konuştu.