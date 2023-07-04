Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta depremzedelere konser verdi
Sanatçı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte barınan depremzedelere konser verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 07:45, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 10:52
Necip Fazıl Konteyner Kent'te afetzedelerle bir araya gelen Bingöl, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi.
Programa Vali Yardımcısı Ekrem Erden Ergün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve ilgililer katıldı.