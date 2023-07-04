Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta depremzedelere konser verdi

Programa Vali Yardımcısı Ekrem Erden Ergün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve ilgililer katıldı.

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