AK Parti yerel seçim takvimini hazırlıyor: Başarısız teşkilatlara neşter vurulacak
Gün gün atılacak adımlar belirlenecek. Başarısız teşkilatlar için seçim öncesi adım atılacak. Belirgin oy düşüşü olan yerlerde ise yeni ekipler kurulacak.
AK Parti, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine yönelik yapılan kapsamlı analizlerden yola çıkarak, mahalli seçim sürecinde izlenecek stratejisinin çerçevesini belirlemeye başladı. Öncelikle, kampanya sürecinde atılacak adımlar gün gün belirlenerek işe başlanacak.
AK Parti yönetimi, Mayıs seçimlerine ilişkin 81 şehirden ayrı ayrı rapor istemişti. 'Nerede hata yapıldı, kampanya sürecindeki eksiklikler, milletvekili adaylarının performansı, hangi alanlarda seçmenin itirazları, şikayetleri olduğuna' yönelik başlıkların yer aldığı raporlar tamamlandı.
Edinilen bilgilere göre, parti yönetimine sunulan raporlarda, en fazla 'ekonomik sebeplerin' AK Parti'nin oy kaybında etkili olduğu yönünde görüş ortaya çıktı.
YÜCEL KAYAOĞLU-