Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayıları açıklandı

Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere yer değişikliği hakkı
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere yer değişikliği hakkı
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
6 bin öğretmene dijital okuryazarlık becerileri kazandırıldı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
Başkent'te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
İstanbul Valisi duyurdu... Çok sayıda yabancı uyruklu sınırdışı edilecek
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Üsküdar'da zabıta görevlilerini darbeden 6 kişiye dava açıldı
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Primi zamanında yatırılmayan EYT'lilere kötü haber
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Bayram tatilinde acı tablo! 3 ilde 13 kişi boğularak öldü
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Düşük fiyatlı araba ilanına şüpheyle yaklaşılıyor
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Hızlı tren biletlerine yüzde 30 zam geldi
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Borç yapılandırmada başvuru için bugün son gün
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Oto galericilerden tepki: Araç stoklayan ifşa edilsin!
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayıları açıklandı

Kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları 4 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 08:40, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 10:54
Yazdır
Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayıları açıklandı

Türkiye'de 2 milyon 858 bin 424 memurdan 2 milyon 130 bin 644'ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 milyon 858 bin 424 memurdan yüzde 74,54'üne karşılık gelen 2 milyon 130 bin 644'ünün, memur sendikalarına üyeliği bulunuyor.

- Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 35 bin 278 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Memur-Sen'i 552 bin 948 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 163 bin 656 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

- Hizmet kollarındaki durum

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" 1 milyon 271 bin 906 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 396 bin 421, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) 242 bin 297, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) da 129 bin 740 üyeye sahip.

734 bin 332 sendikalı memurun olduğu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 266 bin 908, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 131 bin 963, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 28 bin 543 üyesi bulunuyor.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet kolunda 317 bin 170 sendikalı kamu görevlisi yer alıyor. Bu hizmet kolunda Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 98 bin 401, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 83 bin 540, Adalet Çalışanları Sendikası (Adalet Sen) 15 bin 885 üyeye sahip.

Sendikalar bazında üye sayılarını görmek için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber