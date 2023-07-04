Dolar günü 26 TL sınırında kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 25,99 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 17:35, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|25,7170
|25,7180
|25,9920
|25,9930
|Avro
|28,0660
|28,0670
|28,3770
|28,3780
|Sterlin
|32,8740
|33,0390
|33,1240
|33,2700
|İsviçre Frangı
|28,9170
|29,0630
|29,0510
|29,1970
|ANKARA
|ABD Doları
|25,6870
|25,7670
|25,9620
|26,0420
|Avro
|28,0260
|28,1060
|28,3370
|28,4170
|Sterlin
|32,8140
|33,0240
|33,0640
|33,2740