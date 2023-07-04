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Yılın ilk yarısında otomotiv satışları rekor kırdı

Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak kayıtlara geçti- Otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 58,2 artışla 125 bin 997 adet oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 11:04, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 11:05
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Yılın ilk yarısında otomotiv satışları rekor kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-haziran dönemi ve haziran ayını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 58,2 artışla 125 bin 997 adet oldu.

- Haziranda rekor devam etti

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 37,5, otomobil satışları yüzde 40,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,3 arttı. Satış adedi otomobil ve hafif ticaride 110 bin 861, otomobilde 89 bin 833, hafif ticaride ise 21 bin 28 adede yükseldi.

Otomotiv pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,8, otomobil pazarı yüzde 57,2, hafif ticari satışları ise yüzde 40,8 artış gösterdi.

- Segment ve gövde tiplerine göre satışlar

Ocak-Haziran 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın yüzde 89,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 231 bin 265 adetle yüzde 53,8, B segmenti otomobiller 150 bin 577 adetle yüzde 35 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında yüzde 45,9 payla en çok tercih edilenler SUV otomobiller oldu. Onları yüzde 29,1 ile sedan, yüzde 22,7 ile hatchback otomobiller takip etti.

- Otomatik ve benzinli otomobiller öne çıktı

Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli, yüzde 16,9'unu dizel, yüzde 10,2'sini hibrit, yüzde 3'ünü elektrikli, yüzde 1,1'ini otogazlı otomobiller oluşturdu. 1600cc altındaki otomobiller satışlardan yüzde 86 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 335 bin 655 adet ve yüzde 78,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise 94 bin 215 adet ve yüzde 21,9 pay aldı.

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