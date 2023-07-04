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Konyalı akademisyen koyun yünü ve keçi kılından yanmayan çadır üretti

Çadır, kolay kuruluyor ve yazın serin kışın sıcak tutuyor- SÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esad Sami Polat:- "Bizim geliştirdiğimiz jeodezik formülle bir kedi yuvasından, sirk çadırı boyutuna kadar ulaşabilmek mümkün. Çadırlarımız, yanmaz, nefes alır, yüksek yalıtımlı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 15:20, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 15:43
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Konyalı akademisyen koyun yünü ve keçi kılından yanmayan çadır üretti

- Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esad Sami Polat, keçi kılı ve koyun yününden elde edilen keçeyle yanmayan, sıcağa ve soğuğa dayanıklı çadır geliştirdi.

Polat, koyun yünü ve keçi kılı üzerinde yaptığı çalışmalara Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında benzer senaryolara hazırlanma ve insanlara yardımcı olma düşüncesiyle farklı bir yön verdi.

Yaklaşık 20 yıldır koyun yünü ve keçi kılı üzerine çalışmalar yürüten Polat, geri dönüşümden ve doğal ürünlerden elde ettiği malzemelerle jeodezik (bir çeşit küre) çatı modelini yorumlayarak, kurulumu kolay ergonomik çadır üretti.

Yaşanabilecek deprem, yangın, sel gibi afetlerden sonra barınma ihtiyacını kısa sürede konforlu bir şekilde çözmeyi amaçlayan projede doğal yöntemlerle üretilen çadır, su geçirmez, yanmaz, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olma özellikleriyle ön plana çıkacak.

Polat, AA muhabirine, keçi kılı ve koyun yünlerinin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yıllardır farklı çalışmalara imza attığını söyledi.

- "Neredeyse sonsuz ömre sahip çadırlar üretiyoruz"

Bu kapsamda insanlığa zarar vermeyen malzemelerle insanlığın yararı için yeni projeler yürüttüğünü dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"Biz jeodezik çatı modelini biraz daha ilerletmeye çalıştık. Bu alanda kendi tasarladığımız 3 çadır modeli var. Bunlardan biri keçi kılından, biri koyun yününden ve bir diğeri de koyun yünü ile keçi kılının karışımında elde edildi. Bunların bütün tasarımları bize ait. Neredeyse sonsuz ömre sahip çadırlar üretiyoruz. Malzememizin tamamı doğal. Projemizde, geri dönüşümdeki ahşaptan, keçi kılı ve koyun yününden yararlanıyoruz. İftiharla 'Bizim karbon izimiz çok düşük.' diyorum. Ahşap, koyun yünü ve keçi kılından oluşan malzemelerimizle doğaya minimum ölçüde zarar veriyoruz."

Polat, çalışmaları kapsamında yine koyun yününden elde ettiği yanmaz boyayı da çadır projesinde kullandığını bu sayede çadırlarda çıkabilecek yangın tehlikesine karşı önlem aldığını belirterek, çadırın kış aylarında içinin sıcak, yazın serin olduğunu ve olası bir afet durumunda hızla kurularak ihtiyacı karşılayabileceğini aktardı.

- İhtiyaca göre her boyutta çadır üretilebiliyor

Çadırlarda barınmanın kolay ve konforlu olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bizim geliştirdiğimiz jeodezik formülle bir kedi yuvasından, sirk çadırı boyutuna ulaşabilmek mümkün. Çadırlarımız, yanmaz, nefes alır, yüksek yalıtımlı. Tamamen yerli ve doğal malzemelerle üretildi. Bu çalışmayı üniversitemizin Teknokent'iyle devam ettiriyoruz. Teknokent de çalışmamızı AFAD'a duyurdu. Çalışmalarımızın yapımını tamamladıktan sonra AFAD'a haber vereceğiz ve modellerimize tekrar bakılacak. AFAD'ın dışında da farklı sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyelerimizden de projemize ilgi gördük."

Polat, koyun yününün ekonomik olarak değerlendirilmesi ve sağladığı konforun insan hayatına doğrudan olumlu etki etmesi için farklı projelerle çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

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