Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensubu tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 11:16, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 11:17
Güvenlik güçlerince, 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan ve terör örgütü mensubu oldukları belirtilen M.K. ve A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ mensubu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.