Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında meclise girmesi beklenen memur maaşları ile ilgili olarak düzenleme için yoğun mesai harcandığını dile getirdi. Işıkhan, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden hayata geçirileceğini kaydetti...