Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kendilerini MİT mensubu, kamu üst düzey çalışanı, jandarma ve polis olarak tanıtıp iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı, çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.