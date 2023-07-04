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Bahçeli: Kur'an yakan kendini yakmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Kur'an yakmak düşünce özgürlüğü ile ifade edilemez. Kur'an yakan kendini yakmıştır.'' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 12:37, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 12:38
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Bahçeli: Kur'an yakan kendini yakmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişinin Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Bahçeli, ''Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te Kur'an yakılması, inancımıza hakaret ve insanlık değerlerine hıyanettir.'' diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılması inancımıza hakarettir. İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin yapıldığı bir dönemde vuku bulan alçak eylem her yönüyle kuşku vericidir. Kurban Bayramı'nın birinci günü İsveç'te Kur'an yakılması, inancımıza hakaret ve insanlık değerlerine hıyanettir.

''KUR'AN YAKMAK İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜYLE DEĞERLENDİRİLEMEZ''

Kur'an okumak ilahi nasip ve nimet; yakmak ise soysuzluktur. Kur'an yakmak ifade ve düşünce özgürlüğüyle değerlendirilemez. Şunu ikazla hatırlatırım ki Kur'an'ı Kerim bir kağıt parçası değildir. Tüm dünya ateşe verilse bile yüce kitabımızın tutuşması asla mümkün değildir. Kur'an yakan kendini yakmıştır. Kur'an yakan cehennemin dibini boylamıştır.

''HER PARTİ TÜRKİYE PARTİSİ OLMAK MECBURİYETİNDEDİR''

Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur. Devletin egemenliğini savunmayan terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan siyasi partilere demokraside yer olmamalıdır.

GAZETECİ MERDAN YANARDAĞ'A TEPKİ

Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek bununla da yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur.

''AYM KANDİL'İN DÜZMECE MAHKEMESİ DEĞİLDİR''

Anasaya Mahkemesi (AYM), Kandil'in düzmece mahkemesi değildir, asla da olamayacaktır. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmış demektir. Dış işgal cephesine omuz vermek selam çakmak hiçbir partiye bir şey kazandıramayacaktır. Partilerin kumanda odası zalimlerin denetiminde olmamalıdır.

RUSYA'DAKİ WAGNER KRİZİ

Rusya'dan Fransa'ya İsveç'ten Belçika'ya kadar karmaşık gelişmelere şahit oluyoruz. Rusya'da Wagner'in başını çektiği silahlı kalkışma uzlaşma ile sonuçlanmıştır. İki taraflı oynanan Rus ruleti tansiyonu yükseltmiş nihayetinde eller tetikten çekilmiştir. Her ülkenin huzur içinde var oluşu temel tezimizdir. Türkiye, Rusya'nın içine düştüğü girdap karşısında soğukkanlı davranmıştır.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR

Fransa'da bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesi protestolara yol açmıştır. Sokaklar karışmıştır. Dünyanın acilen çözülmesi gereken göç sorunu aslında Fransa'nın içine düştüğü krizin ana yatağı olmuştur. Fransa sömürgeci politikasıyla yüzleşmelidir.

''MHP OLARAK GÖÇ SORUNUNUN İDRAKİNDEYİZ''

MHP olarak göç sorununun idrakindeyiz. Telaşa kapılmadan tedbir geliştirmek durumundayız.

''TÜRKİYE FRANSA'YA BENZEMEZ, HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN''

Türkiye Fransa'ya benzemez. Herkes aklını başına alsın, kimseye göz açtırmayız. Devlet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

İsveç hükümetinin terörle mücadele yasasında yaptığı değişiklik yürürlüğe girmesine rağmen PKK'lı ve FETÖ'cü hainler henüz Türkiye'ye teslim edilmemiştir.

''TÜRK MİLLETİ İSVEÇ'İN NATO'YA GİRİŞİNE SICAK VE SEMPATİK BAKMAMAKTADIR''

Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümü ile NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır.

''MEMUR VE EMEKLİLERİMİZE YAPILACAK İYİLEŞTİRME VE ZAMLARI DESTEKLEYECEĞİZ''

Memur ve emeklilerimize yapılacak iyileştirme ve zamları sonuna kadar destekleyeceğiz. TBMM'de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.''

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