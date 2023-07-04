Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!

Bakan Uraloğlu, 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 35 milyonun üzerinde yaşanan ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzeterek, "Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattık. Milletimizi sevdikleriyle buluşturmanın büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak bizim en büyük hedefimiz, milletimize en iyi ve en güzelini vermek. Bu aziz milletimiz bunu fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu. Uraloğlu ayrıca ulaşım sektöründe yaşanan bu yoğunluğun hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığını da sözlerine ekledi.

BAYRAMDA 35 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında (10 günlük) tatil süresince hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanan istatistiki bilgileri paylaştı:

"-Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil)

3 milyon 288 bin 897,

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455,

-İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887,

-Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224,

-Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146,

-1915 Çanakkale Köprüsü'nden 173 bin 006,

-Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 795 bin 985,

-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 179 bin 971,

-Bolu Dağı Tüneli'nden de 942 bin 245 araç geçişi oldu.

-Otobanlardan toplam 383 bin 720 araç geçişi sağlandı.

HAVALİMANLARI

23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında 54 bin 124 uçak trafiği, 7 milyon 882 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşti. En çok uçuş ve yolcu trafiği toplam 15 bin 415 ve yaklaşık 2 milyon 410 bin misafir ile İstanbul Havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı'nda tatilin son günü olan 2 Temmuz'da yeni bir rekora imza atıldı. Bin 642 uçuş gerçekleştirilip, yaklaşık 266 bin yolcu taşınarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Antalya Havalimanı'nda son on günde 10 bin 291 uçak trafiği gerçekleşerek, 1 milyon 735 bin üstünde misafir ağırlandı. 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda gerçekleşen yaklaşık 200 bin yolcu sayısıyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda; 2 bin 265 uçak trafiği gerçekleşti. Yaklaşık 238 bin yolcuya hizmet verildi. 2 Temmuz Pazar Günü yaklaşık 30 bin yolcu sayısıyla 2023'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda; 2 bin 359 uçak trafiği gerçekleşti. Yaklaşık 281 bin yolcuya hizmet verildi. 26 Haziran Pazartesi günü 34 bin 647 yolcu sayısıyla 2023'ün en yüksek rakamına ulaşıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda; 2 bin 862 uçak trafiği gerçekleşti. 389 bin üstünde yolcuya hizmet verildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda; 2 bin 317 uçak trafiği gerçekleşti. Yaklaşık 355 bin yolcu taşındı.

Trabzon 12 farklı ülkeden uçuş gerçekleşti. 30 Haziran 2023 tarihinde, 145 uçak trafiğiyle en yüksek rakama ulaştı.

VE DEMİRYOLLARI.

Bayram tatili boyunca Demiryollarında ise YHT ile 343 bin 658, ana hat ile 162 bin 863 ve bölgesel trenler ile birlikte de 320 bin 906 olmak üzere toplam 827 bin 427 yolcu taşındı.

FAHİŞ FİYATLI BİLET SATIŞINA GEÇİT VERİLMEDİ

Terminallerden ve turizm seyahat firmaları toplam 6 milyon 115 bin 294 kişiye otobüs bileti sağlandı. Kurban Bayramı süresince Bin 393 işletme ve 5 bin 18 otobüs denetlendi. 6 bin 155 fahiş fiyat uyarısı yapıldı, 861 idari para cezası kesildi. Yolcu biletlerine fahiş fiyat uygulayan firmalara toplam 3 milyon 182 bin 8 TL idari para cezası verildi.