5 kişinin öldüğü kazada avukattan 'makas atan sürücü' araştırılsın talebi

Avukat Aykut Dikencik, yazılı açıklamasında, trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özcan Özer (57), Sibel Özer (54), Ali Alperen Özer (18) ile Şengül Akbaş'ın (64) yakınlarının avukatı olarak, şüphelinin en ağır cezayı alması için tüm hukuki girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.

Olayın bir kazadan ziyade "cinayet" olduğunu savunan Dikencik, kazaya ilişkin 1 kişinin tutuklandığını ancak öncelikle failin kesin ve net olarak tespitini istediklerini belirtti.

Dikencik, "Elim olay ile insanların ölümüne sebebiyet veren kişinin tam olarak tespit edilmesi talebimizi savcılığa iletmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Türk Ceza Kanunu'nda bu tip suçların "taksirle ölüme neden olma" suçu olarak nitelendirildiğini kaydeden Dikencik, şunları kaydetti:

"Ancak olay bütünüyle ele alındığında, bunun bir taksirle değil, hukuki tabirle en hafif olası kast ile adam öldürme suçunun gerçekleştirdiği muhakkaktır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, ülkemizde bu tür eylemlerin sıkça yaşandığı durumlara şahit olunmaktadır. Halk arasında bu tür fiillerin cezasız kaldığı yönünde yüksek kanaat hasıldır. Bu ve bu gibi durumların bir daha yaşanmaması adına yasa koyucunun ilgili kanunlarda caydırıcı hükümlerin yer aldığı yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir."

- Kaza

Menderes ilçesinde Özcan Özer yönetimindeki otomobil, peş peşe şerit ihlali yaparak ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüste yolcu olarak bulunan Mustafa Kemal Karaca yaşamını yitirmişti. Araçlarda bulunan 20 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü olduğu tespit edilen Y.K'yi (19) gözaltına almıştı. Sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.