Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok

Fahiş kira artışlarını önlemek için getirilen yüzde 25 sınırı bir yıl daha geçerli olacak. Ev sahibi ve kiracı, kira bedelinde anlaşamazsa 1 Eylül'den sonra devreye ara bulucular girecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Bu kiracıyı koruyan bir durum. Sözleşme olduğu için taraflar yüzde 25'i geçemez. Aksi halde hukuki bir ihtilaf olur. Bu ihtilafları önlemek için de kira uyuşmazlıklarında çözüm için ilk adres ara bulucular olacak" dedi.

Bakan Tunç, ara bulucuların tahliye davalarında da devreye gireceğini belirterek şunları söyledi:

"Ev sahibi tahliyeye başvurabilir. Ancak bu durumun da gerekçeleri var. Kiracı yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o zaman ev sahibi mahkemenin yolunu tutabilir. Bir de ihtiyaç nedeniyle tahliye konusu var. Bu durumun zaten yasada yeri var. Bunu önleyemezsiniz. Tahliye davalarında bir artış söz konusu olabilir. Tahliye davaları bir yılda bitmiyor. Bu durumu da ara bulucular çözecek."

Site aidatlarına sınırlama getirecek bir düzenleme olup olmadığı da merak konusuydu.

Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı'nın gündeminde şu an için öyle bir çalışma yok" dedi.