Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Trafikte makasın cezası hafif kalıyor
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Başkent'te patates hattan 100 FETÖ'cü çıktı
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler Odası Buluşmaları başlıyor
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
Karadeniz gazı, o bölgeyi konut fiyat artışında lider yaptı
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
İlk 6 ayda en çok altın kazandırdı: Yükselişi devam edecek mi?
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Sıfır otomobillere temmuz 'zammı' geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İlk etapta 300 işçi alacak
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Erdoğan: Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu takip ediyoruz
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Dilovası'nda ne oldu? Vali Yavuz açıklama yaptı
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Benzine 2,11 TL zam geliyor
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Bloomberg: Türk kamu bankaları döviz satışına yeniden başladı
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre Haziran ayı enflasyonu ne olacak?
Ana sayfaHaberler Terör

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler-Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir askerin şehit edilmesi, bir askerin de yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 16:10, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 16:11
Yazdır
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığının emir komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca Bestler Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya "Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu aziz millet sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber