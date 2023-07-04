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İnce'ye 'sosyal medya kumpası' sanıkları hakim karşısına çıkıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sahte sosyal medya paylaşımlarına ilişkin 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 16:26, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 16:30
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İnce'ye 'sosyal medya kumpası' sanıkları hakim karşısına çıkıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında düzenlenen iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Ekim 2023'de görülmesini kararlaştırdı.

- İddianame

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim." şeklinde paylaşım yapmıştı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıkların İnce'ye ait kişisel veri niteliğindeki görsel ile cinsel içerikli video ve görselleri birleştirerek sosyal medya hesaplarından başka kişilerle ve mecralarda paylaşarak yaydıkları belirtildi.

Sanıkların, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettikleri, toplum nezdindeki saygınlığını, siyasi kişiliğini, ailevi ve kişisel mahremiyeti ile cinsel dokunulmazlık alanını ihlal ettikleri bildirilen iddianamede, şüphelilerin bu yolla anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan eylemleri yaygınlaştırdıkları vurgulandı.

İddianamede, sanıkların bu suretle müştekiye zarar verdikleri, ülkede anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı ve normal işleyiş sürecine zarar veren eylemlerin artmasına ve yayılmasına neden oldukları, böylece üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edildi.

İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için FETÖ faaliyetlerinin tespiti ve yargılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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