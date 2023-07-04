ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;



Başkanlığımızda boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre çalıştırılmak üzere 20.04.2023 ile 04.05.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 30 (Otuz) sözleşmeli personel alımı için başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Adaylar sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Sonuçları