'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar üzerine güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." ifadelerine yer verildi.