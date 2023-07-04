'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar üzerine güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 15 yaşındaki çocuğun paylaşımına ilişkin açıklama

Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.