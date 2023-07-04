FETÖ operasyonunda yakalanan öğretmen tutuklandı
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan öğretmen tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 17:31, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 17:38
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, öğretmenlik görevini sürdüren K.G'nin FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda K.G. ikametinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.