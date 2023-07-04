Tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 11 yaşındaki çocuk öldü

Karataş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, 11 yaşındaki Aydın Kılınç, 29 Haziran'da ailesiyle sahil kenarında vakit geçirdiği sırada boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

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