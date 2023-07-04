Umre turlarına kayıtlar 10 Temmuz'da başlayacak

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 umre turlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023-2024 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibarıyla kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun."