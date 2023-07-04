Su sanıp içti, acillik oldu

E.K. kimyasal olduğu öğrenilen sıvıyı içtikten bir süre sonra fenalaştı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya işletmesinde çalışan E.K., iş yerindeki bir sıvıyı su zannederek içti.

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