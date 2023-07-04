Su sanıp içti, acillik oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı iş yerinde su sandığı kimyasal sıvıyı içip fenalaşan kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2023 22:28, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2023 23:03
Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya işletmesinde çalışan E.K., iş yerindeki bir sıvıyı su zannederek içti.
E.K. kimyasal olduğu öğrenilen sıvıyı içtikten bir süre sonra fenalaştı.
İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
E.K. burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.