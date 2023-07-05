Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balçık Mahallesi 3256. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinin açık bölümündeki işlenmemiş plastik ve kartonların yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atık bölümünü tamamen sardı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net