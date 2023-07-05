Ordu'da çıkan yangında 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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