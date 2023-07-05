Bursa'da devrilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti

Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, saat 00.00'dan sonra doğum gününü Görükle Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla kutlayabilmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Orhan da buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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