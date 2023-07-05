CHP'de değişim kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fitilini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ateşlediği, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkente yürüyüşe çevirdiği parti içi değişim taleplerine rest çekti. CHP Meclis Grubu'ndaki konuşmasında 'değişim' isteyenlere bir kez daha kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan sonuçların 'başarısızlık' olamayacağını savundu. Kılıçdaroğlu, "25 milyona ulaşan değişim yeterli değilse; başarısızlık benimdir; sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir" diyerek, 'Kaptan benim' mesajını yineledi.

KARŞINIZA DİKİLİRİM

Mayıs seçimlerinde alınan sonuçlara gönderme yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'e uzanan kitlelerdir. Asla görüşülemez denilen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır. Neden bizden değilsin diye o tarafı görmezden geleceğine onların yanına gidip ellerini tutmaktır. Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık, yarın 25 milyonu davamıza katacağız. Başarıyı tek başıma üstlenmem ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman karşınızda dikilirim. 25 milyona dokundurtmam. Bizler değişimin ancak bir parçasıyız. Devrimlerin tek bir lideri olmaz. Devrime inanan halklar olur."

DEĞİŞİM GÖREVİ BENDE

25 milyona ulaşan oy sayısı değişim için yeterli kabul edilmiyorsa başarısızlığı kendisinde görebileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu sayıyı arttıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Bugünkü görevim, 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerin sayısını arttıracak süreci yönetmektir. Masalar kurarak, Halil İbrahim sofraları kurarak, birleşerek, mücadeleye yorulmadan devam ederek, ileriye doğru değişimin sadece bir gün değil, hayat boyu

süren bir süreç olduğunun idrakiyle yönetmektir."

Zafer Partili danışman

Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu. Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.