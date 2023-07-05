Paris'ten kaçan turist İstanbul'a gelebilir

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Yaşanan olaylar sonrası başkent Paris başta olmak üzere çeşitli Fransız şehirleri için peş peşe uyarılar yayınlandı. ABD merkezli CNN International'ın 'Fransa şiddeti: Paris'i ve diğer şehirleri ziyaret etmek güvenli mi?' başlıklı haberinde, polisin genç bir erkek çocuğunu öldürmesinin ardından, şiddetli protestoların başkent Paris'i ve Fransa'nın diğer şehirlerini sardığına dikkat çekildi.

KAAN ZENGİNLİ-