Paris'ten kaçan turist İstanbul'a gelebilir
Fransa'da yaşanan olaylar sebebiyle birçok tur şirketinden rezervasyon iptal haberleri geliyor. Türk turizm sektörü temsilcileri, "Paris'in alternatifi İstanbul, Nice yerine de Antalya ve Bodrum tercih edilebilir" diyor.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 08:30, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 07:59
Fransa'da 17 yaşındaki Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Yaşanan olaylar sonrası başkent Paris başta olmak üzere çeşitli Fransız şehirleri için peş peşe uyarılar yayınlandı. ABD merkezli CNN International'ın 'Fransa şiddeti: Paris'i ve diğer şehirleri ziyaret etmek güvenli mi?' başlıklı haberinde, polisin genç bir erkek çocuğunu öldürmesinin ardından, şiddetli protestoların başkent Paris'i ve Fransa'nın diğer şehirlerini sardığına dikkat çekildi.
KAAN ZENGİNLİ-