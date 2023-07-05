Otomobil altın ve dövizi solladı

Türkiye otomotiv pazarı, yılbaşından beri süren rekor trendini haziran ayına da taşıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk altı ayında toplam pazar geçen yıla göre yüzde 55,3 büyüdü ve 555 bin 867 adede yükseldi.

Haziran ayında ise otomotiv pazarı yüzde 37,5 büyüyerek 110 bin 861 adet oldu. Böylece otomotiv pazarında bütün zamanların en yüksek haziran ayı sonuçları elde edildi. Yılın ilk altı ayında elektrikli araç satışlarının geçen yıla göre yaklaşık altı kat artış göstermesi de dikkat çekti. Sektör yetkilileri, yatırım amaçlı satışların devam ettiğini vurgularken, pazarın yıl sonunda bir milyon adet barajını geçebileceğini öngörüyor.

KAAN ZENGİNLİ-