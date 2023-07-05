Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda

- Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı, enflasyonun açıklanmasının ardından şekillenecek.

Edinilen bilgilere göre; emekliler için planlanan çalışma, iki alternatif içeriyor. Emekli maaşlarına, refah payı eklenerek enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılacağı, ayrıca seyyanen bir zammın da verileceği belirtiliyor.

Böylece, emeklilere verilecek zam oranının yüzde 30-35 civarında olacağı konuşuluyor. Maaş artışlarının gerçekleşmesi için düzenlemenin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Enflasyonun açıklanmasının ardından AK Parti yönetiminin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda çalışılan memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin torba teklif, bugün Meclis'e sunulacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ