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Acilen bakıcı aranıyor

Nüfusu yaşlanan Almanya'da yaşlılara bakacak hemşire açığı büyüyor. NRW eyaleti 2040'a kadar 1.4 milyon yaşlının bakıma muhtaç olacağını açıkladı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 08:30, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 08:31
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Acilen bakıcı aranıyor

DURUM OLDUKÇA CİDDİ

Almanya'nın nüfusu en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya (NRW), yaşlıların ihtiyacını karşılamak için uzmanlar, yurtdışından vasıflı bakıcı ve hemşireler alınmasını istedi. Soruna çözüm bulunamaması halinde sağlık alanında durumun kötüleşeceğine dikkat çeken Özel Sağlık Sigortası Derneği (PKV), şu anda istihdam edilen 140 bin 800 kişiye ek olarak 2040 yılına kadar 56 bin çalışana ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

ÇALIŞANLAR DA YAŞLANDI

PKV, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Alman Yaşlılara Yardım Derneği, Almanya'nın güneyinde talebin NRW'den daha fazla olduğunu vurguladı. Mevcut hemşirelerin yüzde 40'ının emeklilik yaşının yaklaştığına da dikkat çekildi ve ülke genelinde hemşire ve bakıcı açığının hızla büyüdüğüne vurgu yapıldı. Yatarak tedavi için uzun bekleme sıralarının olduğu ülkede, açığın bir an önce kapatılması isteniyor.

İbrahim TAŞ

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