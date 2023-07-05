Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi

Milyonlarca memurun gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamları ile netlik kazanacak olan zamlarında. İktidar en düşük maaşın 22 bin TL olacağını açıkladı. Ancak sadece son iki 2 yılda yüzde 399, son 1 yılda ise yüzde 150'ye yakın artan konut kiraları artış konusunda memuru memnun etmiyor. Asker, polis, öğretmen gibi mesleklerden oluşan millyonlarca memur en düşük maaşın yoksulluk sınırı olan 34 bin TL olmasını istiyor.

Mevcutta çalışan 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi bugün açıklanacak enflasyon oranlarını bekliyor. Bu oranlar ile birlikte şu anda 10 bin 464 TL olan en düşük maaş yüzde 110 artışla 22 bin liraya çıkarılacak. Bunun üzerindeki maaşların nasıl artılacağı bilinmiyor. Ancak bu 22 bin lira bile ilk söylendiği mayıs ayında 1100 dolar satın alabilirken bugün 846 dolar satın alabiliyor. Buna karşın kiralarsa aynı sürede yüzde 15 arttı. Erzincan'dan Hakkari'ye tayini çıkan 33 yaşındaki genç bir subayın sınırda gireceği operasyonlardan önce endişesi konut kiraları.

Erzincan'a tayini çıkan başka bir genç subay ise 3+1 ev için istenen 10 bin TL kiranın şokunu yaşıyor. "18 bin TL maaş alıyorum. Can güvenliğimi mi? Vatanımı mı? Kiradan kalan maaşımı mı düşüneyim. Bu topraklar için canımı vermeye hazırım ama bir ev kiralayamıyorum" diyor.

Gaziantep'ten İstanbul'a atanan çiçeği burnunda bir avukatın kaygıları aynı. 20 bin TL maaşı olmasına karşın şehrin çeperi sayılabilecek Kartal'da 15 bin TL'ye ev bulabildiğini belirtiyor ve "26 yaşındayım. Okudum memur oldum atandım hala babamdan harçlık alıyorum. Utanıyorum" diyor.

EK DESTEKLER ŞART

Memurların yaşadığı yoksulluğu değerlendiren Kamu Emekçisi Sendikaları Konfederasyonu Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik ise güvenilmez TÜİK rakamlarının sorunu büyüttüğünü belirtiyor ve şunları söylüyor: "TÜİK ücretli çalışan herkesi yalan verilerle yoksulluğa mahküm ediyor. İktidar 22 bin TL en düşük maaş diyor ama bu söylem çıktığından bu yana TL yüzde 25 değer kaybetti. En düşük maaşın yoksulluk sınırına çekilmesi bunun yanı sıra kira ve enflasyona acil çözüm bulunması gerekiyor. Memura kira desteği de en öncelikli konu olmalı. Memurlar atamalarını çekmeye çalışıyor eskiden büyükşehirler sürgün yeri oldu derdik şimdi küçük şehirler de aynı oldu, oralarda da sağlıkçı ve öğretmen açığı baş gösterecek."

TÜİK'E TEPKİ EYLEMİ

Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün Ankara'da TÜİK genel merkezi önünde eylem yapacak. Enflasyon hesaplamasıyla tepkilerin odağında olan TÜİK'i protesto edecek olan DİSK üyeleri, "Gerçekleri açıkla! Ekmeğimizle oynama!" diye seslenecek.

BAKAN IŞIKHAN: MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Memur ve emekliler bugün açıklanacak enflasyon oranları ile birlikte maaş zamlarını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Meclis tatile girmeden çalışmaların sonlandırılacağını belirten Işıkhan, "Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memura verdikleri sözü tutacaklarını söyledi.