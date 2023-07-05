Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Aleaddin Ataş (51), forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona taşırken, iş makinesinin yanında giden Ahmet Ataş (14), paletlerin devrildiğini görüp tutmak için hamle yaptı. Ahmet Ataş, dökülen paletlerin altında kaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, Ahmet'i çıkarmak için yardıma gidip laminant paletlerini tek tek kaldırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin muayenesinde Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili incelemenin ardından Ahmet Ataş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları, Ataş için gözyaşı döktü.