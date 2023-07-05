Yaşlı adamı sırtında taşıyan polis ödüllendirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde su basan sahilde yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı sırtında taşıyarak yolun karşısına geçiren polis memuru, Vali Mustafa Masatlı tarafından ödüllendirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesinde zaman
zaman su baskınları yaşanıyor. Med cezir döngüsüne bağlı olarak İskenderun'da
dün yaşanan deniz suyu taşkınında ilçe merkezinde hayat olumsuz etkilendi. Vatandaşlarsa
yaşanan su baskınıyla birlikte zor anlar yaşadı. Su basan yolda yürümekte güçlü
çeken yaşlı bir adamın yardımınaysa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik
polisi Hasan Aba yetişti. Trafik polisinin depremzedeyi sırtında taşıdığı anlarsa
vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan
bu görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı'da polis memurunu Valilik makamında ağırlayarak
özverili davranışından dolayı hediye ile ödüllendirdi.
Vali Masatlı, "Polis memuru arkadaşımız, birçok polis arkadaşımızın her zaman
sergilediği davranışı sergiledi bu davranışlar vatandaşlarımızı memnun ediyor.
Bu sadece arkadaşlarımızın görünen yüzü. Polislerimiz bu tür davranışları her
zaman sergiliyorlar. Polis memuru Hasan Aba kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.
Polis memuru Hasan Aba ise, "Her polis arkadaşımızın yapacağı bir davranışı yaptım, görevimi vazifemi yaptım. Deprem bölgesindeyiz, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.