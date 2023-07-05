Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü öldü

112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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