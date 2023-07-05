Memurların enflasyon farkı netleşti

Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında yüzde 2,39, Mayıs ayında yüzde 0,04 Haziran'da da yüzde 3,92 oldu.

2022 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.

Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam aldı.

ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

6 enflasyon yüzde 19,77 oldu. Memurlar yüzde 10.90 da enflasyon farkı alacak. Bu orana ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme zammı ilave edilince yüzde 17,55 zam alınacak.

Çıkan enflasyon farkının üzerine Refah payı eklenecek. TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifinde memurların alacağı refah payı da netleşecek.