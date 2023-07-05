Brent petrolün varil fiyatı 75,81 dolar

Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Ali Yalçın'dan çağrı: Kamu görevlilerinin memnuniyeti arttırılmalı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Ortalama 3 yılda bir şehir değiştiren memur 81 ilde ev bulamaz hale geldi
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Şirketler, ara zam ve ücret maliyeti hesabını çalışıyor
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Öğretmenin fenomeni olmaz!
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Memur ve emekli zamma kilitlendi: Gözler enflasyonda
Otomobil altın ve dövizi solladı
Otomobil altın ve dövizi solladı
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Erdoğan'dan üç kritik sefer
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Bakan Koca'dan Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına açıklama
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Türkiye avro bazında araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Boş tutulan evlere vergi artışı geliyor
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Kamu bankalarının bireysel kredi faizlerinde sert yükseliş
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
Memur maaşlarına ilişkin düzenleme yarın TBMM'ye gelecek
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
'15 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirildi' iddiasına açıklama
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Kamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktı
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ açıklaması
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Bakan Tunç'tan 'site aidatı' açıklaması: Öyle bir çalışma yok
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Öğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyor
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyat bilet satışına izin vermedik!
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
'Milli parkta rüşvet' iddialarında 5'i kamu görevlisi 42 kişiye gözaltı kararı
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Koca '4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdamı' hakkında konuştu
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
Bakan Işıkhan, memur zammına ilişkin tarih verdi
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
LGS adaylarına 20 bin rehber öğretmen ile 'tercih danışmanlığı' hizmeti başladı
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Altının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendi
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Emniyet'te Personel Daire Başkanlığına yeni atama
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Deprem bölgesindeki öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 75,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,81 dolardan işlem görüyor

Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 10:29, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 10:31
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 75,81 dolar

Dün 76,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 75,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,87 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol fiyatı, küresel piyasalarda ABD ve AB merkez bankalarının toplantıları öncesi belirsizliklerin etkisiyle düştü. ABD ve Avrupa'da faiz oranlarının artmaya devam etmesi durumunda küresel ekonomide yavaşlama olacağı endişeleri petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Piyasa oyuncuları, geleceğe dönük para politikalarına ışık tutacağı beklentisiyle gün içinde ABD'den gelecek Fed toplantı tutanaklarına odaklandı. Fed, faiz oranlarını geçen ay yaptığı toplantıda sabit tutmuştu ancak enflasyonun yıllık hedefin oldukça üzerinde kalması nedeniyle bu yıl en az iki faiz artırımının daha sinyalini vermişti.

Öte yandan, uzmanlar, gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsünün ham petrol stok verilerini bekliyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de stoklar geçen hafta 2,4 milyon varil düşüş göstermişti. Stokların azalması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendirebilir.

Brent petrolde teknik olarak 76,07 ile 76,17 dolar aralığının direnç, 75,75 ile 75,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber