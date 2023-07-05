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MASFED Başkanı Erkoç: Araç piyasası dengeye oturmaya başladı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç satış piyasasına ilişkin düzenlemeler ve denetlemeler sonrasında piyasaların rahatlamaya başladığını belirterek, "Daha önce vatandaşımız bayiye gittiği zaman araç bulamıyordu. Şimdi bayiler vatandaşları aramaya başladı. Bu manipülasyon köpüğünün biraz ortadan kalktığını görüyoruz. Sıfır araç bulununca ikinci el fiyatları da haliyle gerileyecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 22:24, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 22:27
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MASFED Başkanı Erkoç: Araç piyasası dengeye oturmaya başladı

Erkoç, otomotiv sektöründe ikinci el ve sıfır araç piyasasını AA muhabirine değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile konuya ilişkin toplantılar yaptıklarını ifade eden Erkoç, "Yaklaşık bir aydır Sayın Bakanımız konuya eğildi ve konunun bütün taraflarıyla toplantılar yaptı. Otomobil distribütörleri, yetkili satıcıları, motorlu araç satıcıları, e-ticaret portalları ile toplantılar yapıldı." diye konuştu.

Erkoç, Bakanlığın "6 ay 6 bin kilometre" uygulamasına aykırı hareket eden bireysel satıcıları da denetim kapsamına aldığına işaret ederek, "Siz gidiyorsunuz, bayide araba bulamıyorsunuz. Ama bazı münferit kişiler onar, yirmişer arabaları alıyorlar, stokluyorlar ve bu araçları kara borsa satıyorlar. Sağ olsun çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza bireysel satışlarda da denetimler kapsamına aldı. Gelir gelmez çok ciddi toplantılar yaptı. Bütün sektör temsilcilerine konunun nereden kaynaklandığını, çözüm önerilerini sordu. MASFED olarak bizimle iki saat toplantı yaptı. Bugüne kadar görülmemiş bir şey." ifadesini kullandı.

Bu toplantıların ve yapılan düzenlemelerin bayram öncesi ve sonrası piyasalara yansımaya başladığını bildiren Erkoç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız yılda ortalama 3 araba alıp satabiliyordu, bunlar denetlenmiyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle söz konusu denetimler yapılabiliyor. Galericilerin üzerinde ciddi bir yük vardı, sorumluluk vardı, suçlama vardı. Bunun da önüne geçildi. Şu anda piyasalar rahatlamaya başladı. Bayram öncesi ve sonrası 'Nasıl bir hava var' diye bütün illerdeki dernek başkanlarımla görüşüyorum. Hepsi olumlu bahsediyorlar. Bundan sonra vatandaşımız bayilere gittiğinde gönül rahatlığıyla araba bulacağına inanıyorum. Daha önceden vatandaşımız bayiye gittiği zaman araç bulamıyordu. Şu anda bayiler vatandaşları aramaya başladı. Bu manipülasyon köpüğünün biraz ortadan kalktığını görüyoruz. Sıfır araç bulunamadığı için ikinci el araçların fiyatını yükseltiyordu, sıfır araç bulununca ikinci el fiyatları da haliyle gerileyecek."

- "Otomobil son zamanlarda yatırım aracı olarak kullanılıyor"

Erkoç, otomobilin son zamanlarda yatırım aracı olarak kullanıldığına, bu nedenle insanların araçları hem alıp satarak hem de bekleterek ciddi paralar kazandığına dikkati çekti.

Yapılan düzenlemelerle bu kayıt dışı ticaretin önüne geçileceğine inandıklarını belirten Erkoç, "Bunun da yansımaları yaklaşık 20 gündür piyasaların halinden belli, fiyatlar yükselmemeye başladı. Daha önceden aylarca kur yükselmemesine rağmen distribütörler fiyatı her ay yükseltiyorlardı. Yüzde 4-5 oranında zam getiriyorlardı. Ticaret Bakanlığının yaptığı toplantıların etkisi oldu. Kurun yükselmesine rağmen otomobil fiyatlarında ciddi bir yükselme olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasının bireyleri de kapsaması kararından sonra stokçuların kar edemedikleri için bayilerden araba alamadıklarını, bu manipülasyonun ortadan kalkmaya başladığını dile getirdi.

Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı bulunduğuna dikkati çeken Erkoç, "Biz her daim devletimizin yanında olduk. Sanki bu işte günah keçisi galericilermiş gibi gösterildi. Hiçbir galerici bayiden sıfır araba alamaz ama bazı kişiler alıp galerilere getiriyorlardı, karıyla beraber onlara satıyorlardı. Galerici sıfır araba da satar, ikinci el de satar. Önemli olan burada verginin ödenmesi." dedi.

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