Dolar günü 26,09 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,09 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 17:20, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|25,9920
|25,9930
|26,0950
|26,0960
|Avro
|28,3770
|28,3780
|28,4610
|28,4620
|Sterlin
|33,1240
|33,2700
|33,1630
|33,3000
|İsviçre Frangı
|29,0510
|29,1970
|29,0610
|29,2070
|ANKARA
|ABD Doları
|25,9620
|26,0420
|26,0650
|26,1450
|Avro
|28,3370
|28,4170
|28,4210
|28,5010
|Sterlin
|33,0640
|33,2740
|33,1030
|33,3130