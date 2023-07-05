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Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar

Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg ilk zam haberini duyurdu. İşte güncel Togg fiyat ve donanım listesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 11:33, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 11:38
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Togg için ilk zam haberi geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan ilk zam haberi bugün geldi. Togg kullanıcılarına ve hak sahiplerine gelen mailler doğrultusunda fiyat güncellemesi yapıldığı belirtildi. Peki Togg'un güncel fiyatı ne kadar? İşte zam haberi ardından güncel Togg fiyat listesi.

Togg'dan ilk zam haberi geldi! Togg 5 Temmuz 2023 güncel fiyat listesi

Ülkemizin yerli ve milli otomobili Togg 2023 yılı Mart ayında satışa çıktı. Ön sipariş usulü ile satın alımları yapılan otomobilin baz versiyonu 953 bin TL fiyat etiketine sahipti. Gelen zam haberi sonrası baz fiyat 1 milyon 207 bin TL oldu.

Togg donanım ve opsiyon fiyat listesi

  • V2 Lansman Özel Paketi: 35.000 TL
  • V1 Lansman Özel Paketi: 20.000 TL
  • Panoramik Cam Tavan: 25.000 TL
  • Meridian Premium Ses Sistemi: 25.000 TL

Yapılan fiyat güncellemesinin ardından Togg baz modeli için toplamda 254 bin TL civarında zam gelmiş oldu. Bu zam oranı V2 standart menzilde 252 bin, V2 uzun menzil versiyonda ise 318 bin TL oldu.

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