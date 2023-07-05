e-Ticaret Kanunu'nun iptali davasında AYM'de sözlü savunmalar yarın yapılacak

Kamuoyunda e-Ticaret Kanunu olarak bilinen 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Ticaret Bakanlığı yetkilileri yarın Anayasa Mahkemesinde (AYM) sözlü açıklama yapacak.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve ilgililerin sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

Buna göre, yarın Ticaret Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile diğer ilgililer, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sözlü açıklamaları dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler de yer alıyor.