Diyarbakır'da deprem soruşturması için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanacak

Diyarbakır'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 411 kişinin hayatını kaybettiği yıkılan 6 binayla ilgili devam eden soruşturma için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlanacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Savcılık, Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mensuplarından oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden de kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Binaların yıkılmasında sorumluluğu olanların tespitine yönelik soruşturmalarımızda, mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle inceleme yapılması, binanın yıkılmasında etkili olan yapı, inşaat faaliyetleri gibi hususların tespiti, binanın yapısında sonradan yapılan ve yıkıma etkisi olan değişikliklerin tespiti hususunda inceleme yapılarak bilimsel delillerin, verilerin tespit edilmesi, tespit edilen hususların binanın yıkılmasındaki faktörleri ve yaşanan can kayıpları ile yaralanmalara etkisi konularında tutuklu sayısı da dikkate alınarak makul olan en kısa sürede ayrıntılı bilirkişi raporu düzenlenmesi için rektörlüğünüz tarafından yeteri kadar alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinin oluşturularak görevlendirilmesi talep olunur."

Talep üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen 6 kişilik bilirkişi heyeti, kentte gelerek, soruşturma savcıları ve avukatlar eşliğinde depremde yıkılan 6 binanın enkazından numune aldı, olay yerinde keşif yaptı ve incelemelerde bulundu.

Heyetin, soruşturma için hazırlayacağı kapsamlı bilirkişi raporu Diyarbakır'daki soruşturma dosyasına eklenecek.