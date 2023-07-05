Türkiye THE Genç Üniversiteler Sıralaması'nda en çok temsil edilen ülke oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği 2023 Genç Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'nin en fazla üniversiteye sahip ülke olduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, THE "Genç Üniversiteler Sıralaması"nda yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversiteleri yer alıyor.

Listede yer alacak üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriliyor.

Sıralamada 78 ülkeden gerekli kriterleri sağlayan 605 üniversite değerlendirmeye alındı. İncelemeler sonucunda bu yıl Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Koç Üniversitesi 55'inci, Sabancı Üniversitesi ise 89'uncu olarak ilk 100'e girme başarısı gösterdi.

Toplam 20 Türk üniversitesinin bulunduğu sıralamada ilk 500 içinde yer alan diğer Türk üniversiteleri ve bulundukları sıralama aralığı şöyle:

"Çankaya Üniversitesi (101-150), Bahçeşehir Üniversitesi (151-200), Bilkent Üniversitesi (201-250), Düzce Üniversitesi (251-300), Fırat Üniversitesi (251-300), Özyeğin Üniversitesi (251-300), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (301-350), Atılım Üniversitesi (351-400), Necmettin Erbakan Üniversitesi (351-400), Sakarya Üniversitesi (351-400), Bezmialem Vakıf Üniversitesi (401-500), Dokuz Eylül Üniversitesi (401-500), Erciyes Üniversitesi (401-500), Gebze Teknik Üniversitesi (401-500), Karabük Üniversitesi (401-500), Selçuk Üniversitesi (401-500), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (401-500), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (401-500)"