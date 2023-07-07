Turizm işletmeciliği programına alan mezunları başvuramıyor!

26 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi ilanında; "Kamu Yönetimi alanında lisans mezunu olmak, İşletme alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak" şartı arandığı görülmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programlarında; Turizm Fakültelerinin ilgili programları olan Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği gibi lisans ve lisansüstü programlarının yanı sıra İşletme bölüm mezunlarına da başvuru şansı verilmektedir.

Ancak, Ankara Üniversitesinin ilanında Turizm alanında herhangi bir lisans programına müracaat imkanı verilmezken, aksine lisansı Kamu Yönetimi olan lisansüstü eğitimlerini İşletme alanında görmüş bir aday aranmaktadır.

Hal böyle olunca, söz konusu ilanın ilgili programın ihtiyacından öte belirli bir adayı tarif ettiğine yönelik Turizm alanı mezunlarından eleştiri yapılmaktadır.

Başvuru süreci 14 Temmuz 2023 tarihine kadar devam eden öğretim görevlisi ilanında Ankara Üniversitesinin düzeltme yapmak suretiyle Turizm alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş adaylara müracaat etme hakkını vermesini ilgili mezunlar adına dikkatlerine sunuyoruz!

