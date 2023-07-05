Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 15:54, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 15:55
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken görüşmede NATO'nun genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması, sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki işbirliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantıyı ele aldı.