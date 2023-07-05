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Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı: Başkan Kılıç'tan ilk açıklama

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasının kapısında silahla ateş açan kişi gözaltına alındı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı açıklamada; 'Elini beline attı, tabancayı çıkardı, bana doğrulttu. Sağ elimle eline vurdum, o arada namludan çıkan mermi dışarı fırladı' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 23:02, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 23:02
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Müteahhit Fevzi P, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la görüşmek için belediye binasına geldi.

Kılıç'la makam odasında görüşen Fevzi P, odadan çıktıktan sonra tekrar içeri girmek isteyerek yanındaki tabancayla havaya iki el ateş etti. Başkan Kılıç, yanındakiler tarafından başka bir odaya götürülürken, şüpheli bir alt katta da havaya 3 el ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye binasına gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Fevzi P, emniyete götürüldü.

Polis ekipleri belediye binasında güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de inceleme yaptı.

Öte yandan, daha önce CHP Maltepe İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan Fevzi P'nin belediyeden bazı ihaleler aldığı öne sürüldü.

Maltepe Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu, bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

- Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'tan açıklama

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün önce randevu talep eden Fevzi P. ile bugün makamında buluştuklarını belirterek ''Kanser olduğunu ifade edince moralin önemli olduğunu, moralini yüksek tutmasını söyledim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bu sırada sürekli terliyordu, limonlu su ikram ettim. 'Başkanım iş yapamıyorum. Bir proje olursa bana yardımcı olun.' dedi. Yapabileceğimiz bir şey olursa memnuniyetle yardımcı olacağımızı söyledim." diye konuştu.

Uğurlamadan sonra başka bir görüşmeye geçtiğini, döndüğünde ise Fevzi P'yi özel kalem müdürünün odasında otururken bulduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

''Bir şey görüşmek istediğini söyleyerek odamda oturmak istedi. 'Oturmayalım, bekleyenler var.' dedim. O arada elini beline attı, tabancayı çıkardı, bana doğrulttu. Sağ elimle eline vurdum, o arada namludan çıkan mermi dışarı fırladı. Ben kapıyı kapatınca özel kalemin odasına doğru yürüdü ve birkaç el daha ateş ettiğini duydum. Güvenlik amirimiz olaya müdahale etti. Herhangi bir yaralama olmadan etkisiz hale getirildi."

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