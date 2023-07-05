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En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı

Yılın ilk yarısında 430 bine yakın otomobil satılırken, en fazla rağbet gören markalar da belli oldu. Fiat, Renault ve Ford, ilk altı ayda en çok talep edilen markaların başında geldi. Togg, yılın ilk beş ayında 306 araç satıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2023 16:16, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2023 16:19
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En çok satılan otomobiller açıklandı: İşte Togg'un ilk beş aydaki performansı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 58,2 yükselişle 125 bin 997 adet oldu.

Otomotiv satışları 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 53,8, otomobil satışları yüzde 57,2 ve hafif ticari satışları da yüzde 40,8 artış gösterdi.

- Toplam pazarda ilk 5

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 101 bin 167 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 58 bin 705 adetle Renault ve 50 bin 803 satışla Ford takip etti.

Peugeot, 40 bin 892 satışla dördüncü ve Volkswagen 39 bin 718 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışları

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 70 bin 160 ile Fiat oldu.

Fiat'ı, 51 bin 905 satışla Renault ve 31 bin 999 satışla Opel izledi.

Volkswagen, 31 bin 321 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 30 bin 726 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks otomobil satışları

ODMD marka listesine Togg ve Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. İlk yarıda Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satışları, "haziran ayı satışlarının daha sonra bildirileceği" notuyla 306 adet olarak kayıtlara geçti.

Lüks otomobil grubunda yılın ilk yarısında 625 Porsche, 307 Maserati, 259 Lexus, 68 Jaguar, 16 Bentley, 14 Aston Martin, 12 Ferrari ve 8 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, söz konusu dönemde 36 bin 928 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 31 bin 7 satışla Fiat ve 10 bin 166 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 10 bin 71 satışla dördüncü ve Volkswagen 8 bin 397 satışla beşinci oldu.

Ocak-haziran döneminde en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO01,2991,29900001,2991,299
ASTON MARTIN0141400001414
AUDI010,85110,851000010,85110,851
BENTLEY0161600001616
BMW010,54010,540000010,54010,540
CHERY09,7579,75700009,7579,757
CITROEN021,95921,959010,07110,071032,03032,030
CUPRA03,6293,62900003,6293,629
DACIA021,42521,425000021,42521,425
DFSK02812810000281281
DS02,1372,13700002,1372,137
FERRARI0121200001212
FIAT69,55160970,16027,3893,61831,00796,9404,227101,167
FORD85213,02313,87536,43349536,92837,28513,51850,803
HONDA09,4389,43800009,4389,438
HYUNDAI19,8305,54125,37102,4522,45219,8307,99327,823
ISUZU0004078341,2414078341,241
IVECO00001,2841,28401,2841,284
JAGUAR0686800006868
JEEP01,3791,37900001,3791,379
KARSAN00022602262260226
KIA09,4629,4620681681010,14310,143
LAMBORGHINI088000088
LAND ROVER0900900024924901,1491,149
LEAPMOTOR02002000000200200
LEXUS02592590000259259
MASERATI03073070000307307
MAZDA01031030000103103
MERCEDES-BENZ09,2939,29303,6403,640012,93312,933
MG03,2743,27400003,2743,274
MINI09899890000989989
MITSUBISHI014514501621620307307
NISSAN06,7976,79700006,7976,797
OPEL031,99931,99906,7196,719038,71838,718
PEUGEOT030,72630,726010,16610,166040,89240,892
PORSCHE06256250000625625
RENAULT43,8458,06051,90506,8006,80043,84514,86058,705
SEAT04,3794,37900004,3794,379
SKODA017,80917,809000017,80917,809
SKYWELL05715710000571571
SMART000000000
SSANGYONG012912905785780707707
SUBARU06796790000679679
SUZUKI01,9101,91000001,9101,910
TOGG*30603060003060306
TOYOTA13,2235,18318,40605,3965,39613,22310,57923,802
VOLKSWAGEN031,32131,32108,3978,397039,71839,718
VOLVO05,1575,15700005,1575,157
TOPLAM:147,607282,263429,87064,45561,542125,997212,062343,805555,867

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